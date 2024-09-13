Происшествия 13.09.2024 в 09:39
В Бурятии убийцы сельского библиотекаря получили 35 лет колонии на двоих
Это на 11 лет меньше, чем запрашивал гособвинитель
Текст: Андрей Константинов
Вчера вечером Верховный суд Бурятии на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении двух жителей Бичурского района, обвиняемых в жестоком убийстве сельского библиотекаря.
Напомним, убийство 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура, произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и зверски расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.
В начале июля расследование уголовного дела было завершено, и оно поступило на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Фигурантам инкриминировали две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Несколько дней назад они вынесли свой вердикт, единогласно признав подсудимых виновными. На основании их решения вчера вечером Верховный суд Бурятии огласил приговор. Один из злоумышленников получил 17 лет, другой – 18 лет колонии строгого режима. Это на несколько лет меньше, чем запрашивало гособвинение. По информации «Номер один», прокурор просил приговорить фигурантов к 22 и 24 годам лишения свободы.
Фото: соцсети, Следственный комитет Бурятии
Напомним, убийство 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура, произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступники проникли в дом к своей жертве и зверски расправились с ней. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось – после расправы злоумышленники постарались тщательно замести следы. Несколько месяцев следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В их поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына убитой женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали. Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе. И он провалил проверку, а позже правоохранители вышли и на его подельника - 36-летнего жителя района.
Как выяснилось в ходе следствия, в ночь на 9 декабря 2022 года пьяные обвиняемые договорились совершить хищение денег и имущества из дома односельчанина, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленники перелезли через забор во двор и через незапертые ворота гаража и проникли в дом, прихватив по пути массивный стальной ключ из набора инструментов.
Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Она попыталась прогнать непрошеных гостей. Но те напали на пенсионерку и принялись поочередно бить ее ключом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленники похитили деньги и имущество покойной на общую сумму более 9 тыс. рублей, после чего покинули дом и скрылись.
В начале июля расследование уголовного дела было завершено, и оно поступило на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Фигурантам инкриминировали две статьи УК РФ: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «разбой».
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Несколько дней назад они вынесли свой вердикт, единогласно признав подсудимых виновными. На основании их решения вчера вечером Верховный суд Бурятии огласил приговор. Один из злоумышленников получил 17 лет, другой – 18 лет колонии строгого режима. Это на несколько лет меньше, чем запрашивало гособвинение. По информации «Номер один», прокурор просил приговорить фигурантов к 22 и 24 годам лишения свободы.
Фото: соцсети, Следственный комитет Бурятии
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