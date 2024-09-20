Происшествия 20.09.2024 в 17:32
Застрявшая педаль газа устроила тройное ДТП в Улан-Удэ
Пострадали в аварии только машины
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем, 20 сентября в Улан-Удэ произошло столкновение сразу трех автомобилей. Виноватой в аварии оказалась застрявшая педаль газа в одной из машин.
Тройное ДТП случилось на парковке у строительного магазина в Октябрьском районе.
- ДТП на парковке «Ольхона». У водителя mazda demio застряла педаль газа под эва ковриком и машина совершила столкновение с toyota surf. Она, в свою очередь столкнулась с toyota voxy, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
В ДТП пострадавших нет, но у машин есть механические повреждения, - добавили аварийные инспекторы.
Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
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