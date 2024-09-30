Жительница Улан-Удэ обворовала спящего охранника

Однажды ранним утром горожанка находилась в служебном помещении охраны одной из подземных автостоянок в Улан-Удэ. Женщина решила тайно похитить имущество спящего там же охранника.

Улан-удэнка убедилась, что мужчина спит и за ее действиями никто не наблюдает, и они останутся незамеченными, похитила со стула принадлежащий охраннику мобильный телефон.

Женщина ушла с телефоном, а позднее продала его, «причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб».

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положением, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Октябрьский районный суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Поскольку женщина была ранее судима, суд окончательно назначил гражданке наказание в виде 3.5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"