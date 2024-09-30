Происшествия 30.09.2024 в 15:02

Жительница Улан-Удэ обворовала спящего охранника

Женщина умыкнула у мужчины телефон

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Улан-Удэ обворовала спящего охранника

Однажды ранним утром горожанка находилась в служебном помещении охраны одной из подземных автостоянок в Улан-Удэ. Женщина решила тайно похитить имущество спящего там же охранника.

Улан-удэнка убедилась, что мужчина спит и за ее действиями никто не наблюдает, и они останутся незамеченными, похитила со стула принадлежащий охраннику мобильный телефон.

Женщина ушла с телефоном, а позднее продала его, «причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб».

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положением, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Октябрьский районный суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Поскольку женщина была ранее судима, суд окончательно назначил гражданке наказание в виде 3.5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

 

Теги
кража телефон подземная парковка суд

Все новости

Судебные приставы Бурятии поучаствовали в экологической акции
30.09.2024 в 16:04
Жительница Улан-Удэ заключила фиктивный брак с китайцем
30.09.2024 в 15:56
В Бурятии на неделе будет до +18
30.09.2024 в 15:50
В Бурятии пьяный водитель лишился «пятерки»
30.09.2024 в 15:08
Жительница Улан-Удэ обворовала спящего охранника
30.09.2024 в 15:02
В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
30.09.2024 в 14:43
В Улан-Удэ жители Поселья жалуются на маршрутки
30.09.2024 в 14:40
В одном из районов Бурятии едва не сорвали начало отопительного сезона
30.09.2024 в 14:40
В Улан-Удэ фигурантка громкого дела о фиктивных свадьбах отделалась «условкой»
30.09.2024 в 14:30
В Улан-Удэ девушка убила пенсионера за приставания
30.09.2024 в 14:14
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель лишился «пятерки»
Мужчина поехал на машине в магазин за очередной порцией спиртного
30.09.2024 в 15:08
В Улан-Удэ фигурантка громкого дела о фиктивных свадьбах отделалась «условкой»
Сотрудница ЗАГСа за взятки регистрировала фиктивные браки с участием иностранцев
30.09.2024 в 14:30
В Улан-Удэ девушка убила пенсионера за приставания
Преступление удалось раскрыть спустя 12 лет
30.09.2024 в 14:14
В Бурятии приступили к ликвидации лептоспироза
Недуг подхватило около 30-ти домашних животных
30.09.2024 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru