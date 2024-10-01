В Бурятии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком

ДТП произошло вчера утром в селе Наушки Кяхтинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Деповская 62-летний водитель автомобиля «Шкода Фабиа» потерял управление, слетел с дороги и врезался в стоящий самосвал «Бейфан».«Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Предварительно, одной из возможных причин произошедшего стало внезапное ухудшение здоровья мужчины», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии