Происшествия 01.10.2024 в 09:55
В Бурятии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком
Полицейские полагают, что мужчине стало плохо еще до аварии
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вчера утром в селе Наушки Кяхтинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Деповская 62-летний водитель автомобиля «Шкода Фабиа» потерял управление, слетел с дороги и врезался в стоящий самосвал «Бейфан».
«Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Предварительно, одной из возможных причин произошедшего стало внезапное ухудшение здоровья мужчины», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Предварительно, одной из возможных причин произошедшего стало внезапное ухудшение здоровья мужчины», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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