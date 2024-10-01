В Улан-Удэ мужчина отобрал у детей телефон и велосипед

Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело горожанина, обвиняемого по статье «грабеж». Улан-удэнец вечером на улице отобрал у двух мальчиков 10 и 11 лет сотовый телефон и велосипед. Отобранный велосипед он подарил дочери своей сожительницы, а своей избраннице вручил украденный телефон.

Минувшим летом, в один из теплых вечеров, двое детей в возрасте 10 и 11 лет играли на заброшенной автостоянке. Они добрались до нее на своих велосипедах. Дети увлеклись старым, разобранным автомобилем. Около 19 часов к ним подошел мужчина и спросил про своего знакомого. Мальчики ответили, что никого не видели. Мужчина остался на автостоянке, сидел рядом с ними и пил пиво.

Мужчина несколько раз просил у одного из мальчиков телефон и долго разговаривал по нему, с кем-то ругался.

Другой мальчик около 20 часов позвонил маме, и та велела ему идти домой. Мужчина в это время продолжал разговаривать по телефону его друга, а затем встал и положил телефон в карман, поднял велосипед и поехал в сторону выезда.

Юные друзья догнали мужчину и стали удерживать велосипед с разных сторон, кричали ему: «Стой! Отдай!». Но отдавать похищенное мужчина не собирался и крикнул им: «Кого из вас первым ударить?!». Дети испугались, что их побьют и отпустили велосипед.

После этого ребенок, оставшийся с телефоном, позвонил матери и сообщил о случившемся – о том, что мужчина забрал у него велосипед марки «Forward». Женщина с мужем прибыла на место и увидела ребят, которые были заплаканные и испуганные.

В суде грабитель рассказал, что около 15 часов он пошел в бар «Банк Бир», где купил литр пива, после чего направился на заброшенную автостоянку, чтобы найти знакомого. На автостоянке играли дети на вид около 12-14 лет. Рядом с мальчиками лежали два велосипеда. У одного из них, который повыше ростом, он попросил сотовый телефон, чтобы позвонить супруге. Мальчик дал ему телефон. Во время разговора с сожительницей он употреблял пиво. Затем вернул телефон мальчику, и снова сбегал за пивом. Когда вернулся обратно на стоянку, время было около 19 часов. Он хотел дождаться своего знакомого. Затем он снова попросил сотовый телефон у мальчика и позвонил жене. Разговаривал с ней около часа и все это время распивал спиртное. Опьянев, он решил похитить телефон и положил его в карман. Он понимал, что мальчик это видел. Помимо телефона, он решил прихватить и один из велосипедов и доехать на нем до села. Он поднял велосипед с земли, сел на него, и только собрался тронуться, как подбежали мальчики и схватили велосипед с двух сторон, стали держать. В этот момент он пригрозил им, чтобы они отпустили велосипед, сказав: «Кого из вас ударить первым?». Те испугались, и велосипед отпустили, после чего он от них уехал.

Сожительница рассказала, что сожитель приехал к ней на такси и привез с собой велосипед темно-зеленого цвета, который подарил ее дочери. Ей он вручил телефон марки «Realme» в корпусе серого цвета. На ее вопросы о велосипеде и телефоне, ничего не ответил.

Отметим, ранее мужчина уже был судим по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража), и двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). За эти преступления мужчину осудили на 1.5 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства,

Подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Суд признал горожанина виновным и назначил ему три года лишения свободы условно.



Фото: "Номер один"