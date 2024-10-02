Происшествия 02.10.2024 в 14:12
В Новосибирске лже-газовщиков судят за гибель 15 человек
Перед взрывом в доме жильцы звонили в аварийную службу, но она не успела приехать
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске продолжается суд над лже-газовщиками, которых обвиняют во взрыве пятиэтажки на улице Линейной. Трагедия унесла жизни 15 человек. По данным следствия, за два дня до нее лже-газовщики поменяли трубки в квартире одинокой пенсионерки на втором этаже. И именно из-за некачественных работ случилось ЧП. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.
«Детонация возле холодильника»
На скамье подсудимых двое – Ирина Урбах и Евгений Кавун, именно они, представляясь сотрудниками газовой компании (что на деле было не так), меняли трубки 88-летней пенсионерке в квартире №21 на 2-м этаже во втором подъезде.
В прошлом заседании эксперт пожарной лаборатории МЧС признался, что точный очаг взрыва определить сложно: ведь дом снесли. Родные погибших просили ответить, точно ли взорвалась сначала квартира №21, а не квартира выше на третьем этаже. Ведь тела людей на третьем этаже были более обезображены.
— Объективные данные были мною проанализированы, в результате установить по ним расположение очага пожара не представлялось возможным. Это не частный дом, в котором это можно сделать. В данном случае произошло обрушение несущих конструкций и межэтажных перекрытий, что привело к нивелированию признаков возникновения горения. Вывод сделан на основании субъективных данных — показаний свидетелей, — заявил эксперт пожарной лаборатории МЧС.
Сегодня в Заельцовском районном суде допросили специалиста по антитеррористической безопасности МКУ «Центр защиты населения» администрации Мошковского района Руслана Онькова, ранее служившего в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Новосибирской области. Он также заявил, что причиной обрушения дома стал взрыв газовоздушной смеси на кухне квартиры №21.
— Было установлено, что стояк газоснабжения находился за холодильником справа у окна. От стояка была выведена трубка-шланг, она подключалась к плите. Я могу предположить, что там была точка первичной детонации, откуда пошел взрыв. Скорее всего, могло сработать обычное реле холодильника и дать искру. Какое-то время до этого газ из стояка заполнял помещение, любая искра могла спровоцировать взрыв, — заявил Руслан Оньков, эксперт-взрывотехник.
Чудом выжила в эпицентре взрыва
Родственники погибших ходят на суд, среди них — Татьяна Мурзина. Ее сын Константин Белик выжил при взрыве, но погибла его жена Надежда и двухлетняя дочка. Семья жила в квартире на пятом этаже и не пользовалась газом, на трубе стояла заглушка. Свекровь Татьяна и вдовец Константин ищут ответ на вопрос — где произошел взрыв? Почему?
- На суде соседка Маргарита рассказывала, что вышла из дома на работу, на лестничной клетке ее встретила пенсионерка Мария Боброва как раз квартиры № 21, где думают, что произошел взрыв. Бабушка сказала, что у нее сильно пахнет газом, попросила зайти проверить. Маргарита сходила на кухню, посмотрела и решила не двигать тяжелый холодильник. Она говорит, что была на кухне, когда раздался взрыв. Чудом осталась жива, говорила, что даже волосы не обгорели, — рассказала Татьяна, свекровь погибшей Надежды Белик.
Ударная волна вынесла Маргариту на лестничную клетку, она осталась жива. Женщину вытащили соседи, она долго лечилась в больнице. Тем временем 88-летняя Мария Боброва оказалась придавлена плитами в собственной квартире, ее тело вытащили спасатели из-под завалов. Сам взрыв почти не задел ее: согласно выводам судмедэкспертов, женщина получила ожоги 10% лица и тела, но умерла от тупой травмы.
Аварийная бригада не успела спасти людей
Жильцы третьего этажа пострадали сильнее. А останки соседки из квартиры № 37 вообще не нашли.
- Может быть, Маргарита стояла там, где было меньше газа, это ее спасло. Почему жильцы с третьего этажа пострадали больше? Могу предположить, что пожар произошел уже после взрыва и разрушения конструкций дома. Когда в момент детонации сдвинулись плиты, они разрушили газовую магистраль, газ начал распространяться и загорелся. Скорее всего, жильцы в квартирах сверху могли пострадать уже после разрушения конструкций дома, — объяснил Руслан Оньков, эксперт-взрывотехник. — Почему хозяйка квартиры обгорела меньше? Возможно, в момент взрыва ее закрывала дверь, тот же холодильник. То есть холодильник при взрыве на нее сдвинулся и тем самым прикрыл ее от детонации.
Специалист отметил, что для подобного мощного взрыва в воздухе должно быть сконцентрировано около 79 кг газа, в данном случае — пропана. Производители добавляют в бытовой газ специальное вещество, которое имеет резкий запах и тем самым предупреждает о протечке. Перед самым взрывом жильцы жаловались на странный запах, звонили в аварийную службу. Бригада выехала, но не успела перекрыть газ.
- 9 февраля в районе 07:30 было обращение с Линейной, 39. Жительница жаловалась на запах газа в подъезде и в квартире. Номер квартиры, подъезда и фамилию звонившей не помню. Аварийно-диспетчерская служба выехала на место. До момента прибытия произошел взрыв в 07:43, по прибытию сотрудники перекрыли краны на групповой резервуарной установке и отключили все близлежащие дома, — рассказала на суде замначальника аварийно-эксплуатационной службы ООО «Новосибирскоблгаз» Анна Вяликова.
Следующее заседание суда назначено на 3 октября.
«Детонация возле холодильника»
На скамье подсудимых двое – Ирина Урбах и Евгений Кавун, именно они, представляясь сотрудниками газовой компании (что на деле было не так), меняли трубки 88-летней пенсионерке в квартире №21 на 2-м этаже во втором подъезде.
В прошлом заседании эксперт пожарной лаборатории МЧС признался, что точный очаг взрыва определить сложно: ведь дом снесли. Родные погибших просили ответить, точно ли взорвалась сначала квартира №21, а не квартира выше на третьем этаже. Ведь тела людей на третьем этаже были более обезображены.
— Объективные данные были мною проанализированы, в результате установить по ним расположение очага пожара не представлялось возможным. Это не частный дом, в котором это можно сделать. В данном случае произошло обрушение несущих конструкций и межэтажных перекрытий, что привело к нивелированию признаков возникновения горения. Вывод сделан на основании субъективных данных — показаний свидетелей, — заявил эксперт пожарной лаборатории МЧС.
Сегодня в Заельцовском районном суде допросили специалиста по антитеррористической безопасности МКУ «Центр защиты населения» администрации Мошковского района Руслана Онькова, ранее служившего в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Новосибирской области. Он также заявил, что причиной обрушения дома стал взрыв газовоздушной смеси на кухне квартиры №21.
— Было установлено, что стояк газоснабжения находился за холодильником справа у окна. От стояка была выведена трубка-шланг, она подключалась к плите. Я могу предположить, что там была точка первичной детонации, откуда пошел взрыв. Скорее всего, могло сработать обычное реле холодильника и дать искру. Какое-то время до этого газ из стояка заполнял помещение, любая искра могла спровоцировать взрыв, — заявил Руслан Оньков, эксперт-взрывотехник.
Чудом выжила в эпицентре взрыва
Родственники погибших ходят на суд, среди них — Татьяна Мурзина. Ее сын Константин Белик выжил при взрыве, но погибла его жена Надежда и двухлетняя дочка. Семья жила в квартире на пятом этаже и не пользовалась газом, на трубе стояла заглушка. Свекровь Татьяна и вдовец Константин ищут ответ на вопрос — где произошел взрыв? Почему?
- На суде соседка Маргарита рассказывала, что вышла из дома на работу, на лестничной клетке ее встретила пенсионерка Мария Боброва как раз квартиры № 21, где думают, что произошел взрыв. Бабушка сказала, что у нее сильно пахнет газом, попросила зайти проверить. Маргарита сходила на кухню, посмотрела и решила не двигать тяжелый холодильник. Она говорит, что была на кухне, когда раздался взрыв. Чудом осталась жива, говорила, что даже волосы не обгорели, — рассказала Татьяна, свекровь погибшей Надежды Белик.
Ударная волна вынесла Маргариту на лестничную клетку, она осталась жива. Женщину вытащили соседи, она долго лечилась в больнице. Тем временем 88-летняя Мария Боброва оказалась придавлена плитами в собственной квартире, ее тело вытащили спасатели из-под завалов. Сам взрыв почти не задел ее: согласно выводам судмедэкспертов, женщина получила ожоги 10% лица и тела, но умерла от тупой травмы.
Аварийная бригада не успела спасти людей
Жильцы третьего этажа пострадали сильнее. А останки соседки из квартиры № 37 вообще не нашли.
- Может быть, Маргарита стояла там, где было меньше газа, это ее спасло. Почему жильцы с третьего этажа пострадали больше? Могу предположить, что пожар произошел уже после взрыва и разрушения конструкций дома. Когда в момент детонации сдвинулись плиты, они разрушили газовую магистраль, газ начал распространяться и загорелся. Скорее всего, жильцы в квартирах сверху могли пострадать уже после разрушения конструкций дома, — объяснил Руслан Оньков, эксперт-взрывотехник. — Почему хозяйка квартиры обгорела меньше? Возможно, в момент взрыва ее закрывала дверь, тот же холодильник. То есть холодильник при взрыве на нее сдвинулся и тем самым прикрыл ее от детонации.
Специалист отметил, что для подобного мощного взрыва в воздухе должно быть сконцентрировано около 79 кг газа, в данном случае — пропана. Производители добавляют в бытовой газ специальное вещество, которое имеет резкий запах и тем самым предупреждает о протечке. Перед самым взрывом жильцы жаловались на странный запах, звонили в аварийную службу. Бригада выехала, но не успела перекрыть газ.
- 9 февраля в районе 07:30 было обращение с Линейной, 39. Жительница жаловалась на запах газа в подъезде и в квартире. Номер квартиры, подъезда и фамилию звонившей не помню. Аварийно-диспетчерская служба выехала на место. До момента прибытия произошел взрыв в 07:43, по прибытию сотрудники перекрыли краны на групповой резервуарной установке и отключили все близлежащие дома, — рассказала на суде замначальника аварийно-эксплуатационной службы ООО «Новосибирскоблгаз» Анна Вяликова.
Следующее заседание суда назначено на 3 октября.
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