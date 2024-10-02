Происшествия 02.10.2024 в 15:01
В Бурятии женщину зажало в машине после ДТП
На место происшествия выехали скорая и спасатели
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня днем в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в трех километрах от села Унэгэтэй перевернулся автомобиль «Тойота Премио». В результате аварии женщину зажало в салоне машины.
На место происшествия сейчас выехала скорая помощь и спасатели.
Фото: «Номер один»
На место происшествия сейчас выехала скорая помощь и спасатели.
Фото: «Номер один»
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