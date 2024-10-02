В Бурятии женщину зажало в машине после ДТП

ДТП произошло сегодня днем в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в трех километрах от села Унэгэтэй перевернулся автомобиль «Тойота Премио». В результате аварии женщину зажало в салоне машины.На место происшествия сейчас выехала скорая помощь и спасатели.Фото: «Номер один»