Происшествия 02.10.2024 в 15:42

В Улан-Удэ китайцы убили человека

Иностранцев задержали и взяли под стражу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ китайцы убили человека
Советский райсудом Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета Бурятии и взял под стражу двух граждан Китая. Он будут находиться в СИЗО два месяца, до 23 ноября 2024 года.

«Органом предварительного следствия граждане Чжисян и Шицюань обвиняются в убийстве человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе суда. Других подробностей происшествия там не раскрыли. В Следственном комитете Бурятии также пока не комментировали данное дело.

Фото: «Номер один»
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