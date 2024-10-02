Происшествия 02.10.2024 в 15:42
В Улан-Удэ китайцы убили человека
Иностранцев задержали и взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Советский райсудом Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета Бурятии и взял под стражу двух граждан Китая. Он будут находиться в СИЗО два месяца, до 23 ноября 2024 года.
Фото: «Номер один»
«Органом предварительного следствия граждане Чжисян и Шицюань обвиняются в убийстве человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе суда. Других подробностей происшествия там не раскрыли. В Следственном комитете Бурятии также пока не комментировали данное дело.
Фото: «Номер один»
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