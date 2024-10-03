В Бурятии дороги ремонтируют с помощью инновационных технологий и материалов

Новые технологии и материалы используют на различных участках автодорог Бурятии. Это позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна.

Как сообщает Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, при изготовлении асфальтобетонной смеси дорожники используют минеральные заполнители определенного размера. Например, на участке 260-272 км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией для нижнего слоя покрытия использовали асфальтобетонную смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 31,5 мм. На соседнем участке с 250-260 км для верхнего слоя покрытия дороги - асфальтобетонную смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм, а в основании дороги - с 22,4 мм.



В Заиграевском районе участок 16-26 км автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита обновляют с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). При его применении на дорогах практически не проявляются отслаивание, образование трещин и колееобразование. Кроме того, у ЩМА повышенный коэффициент сцепления, пониженное бликообразование и низкий уровень шума, что влияет на безопасность и комфорт.



При капремонте участков дорог в Баргузинском районе подрядные организации используют адгезионную добавку «АМДОР 10». Ее введение в асфальтобетонную смесь позволяет добиться высокой степени сцепления дорожных битумов с различными по природе минеральными материалами, в том числе, с гранитным щебнем и песком, обладающими повышенными кислотными свойствами.



Фото от Loon.site