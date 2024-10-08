Происшествия 08.10.2024 в 10:50

В Улан-Удэ сбили школьника, девушку и велосипедиста

Всех пострадавших пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбили школьника, девушку и велосипедиста
Сразу три наезда на пешеходов случились вчера в Улан-Удэ. Как сообщили в Госавтоинспекции Бурятии, первое ДТП произошло утром на ул. Ключевская. Там 53-летний водитель автомобиля «РАМ 1500» на пешеходном переходе сбил 44-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу не спешившись. Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП.

Днем на ул. Жердева 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Жук» на пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.


Еще один наезд в Улан-Удэ произошел около 6 часов вечера на ул. Иволгинской. Там 64-летний водитель «Нивы» на пешеходном переходе сбил 25-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный, а после врезался в попутную «Тойоту Калдину». Девушку госпитализировали в БСМП.


Фото: ГИБДД Бурятии
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