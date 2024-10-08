В Улан-Удэ сбили школьника, девушку и велосипедиста

Днем на ул. Жердева 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Жук» на пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.







Еще один наезд в Улан-Удэ произошел около 6 часов вечера на ул. Иволгинской. Там 64-летний водитель «Нивы» на пешеходном переходе сбил 25-летнюю девушку, которая перебегала дорогу на красный, а после врезался в попутную «Тойоту Калдину». Девушку госпитализировали в БСМП.





Сразу три наезда на пешеходов случились вчера в Улан-Удэ. Как сообщили в Госавтоинспекции Бурятии, первое ДТП произошло утром на ул. Ключевская. Там 53-летний водитель автомобиля «РАМ 1500» на пешеходном переходе сбил 44-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу не спешившись. Мужчину с травмами госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии