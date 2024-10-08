Происшествия 08.10.2024 в 17:14
В Улан-Удэ прочищают ливневые канализации
Работы закончатся уже на этой неделе
Текст: Татьяна Жамсуева
Очистка ливневой канализации необходима для предотвращения затоплений в городе. Сейчас сотрудники Комбината работают на ул. Балтахинова.
Как сообщает ТГ канала Комбината по благоустройству, там на протяжении трех дней очищают «ливневку» от песка и грязи, а уже завтра ее будут промывать специальным оборудованием. Протяженность ливневой канализации - более 500 метров.
Фото из ТГ канала Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ