17 задержанных водителей в Бурятии оказались пьяными

Вчера, 8 октября, на территории Бурятии инспекторы ДПС задержали 17 водителей, оказавшихся далеко в нетрезвом состоянии. Всех их отстранили от вождения.

- Также инспекторами ДПС было выявлено 250 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с одним пострадавшим, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Елена Кокорина