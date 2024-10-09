Политика и власть 09.10.2024 в 10:00
В Бурятии оштрафовали мать попавшего в ДТП подростка
Она разрешила сыну покататься на мотоцикле
Текст: Елена Кокорина
Вчера, 8 октября, 16-летний подросток на мотоцикле совершил ДТП в Тарбагатайском районе Бурятии. Школьник без прав врезался в иномарку.
- 16-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» без прав ехал по ул. Надежды села Нижний Саянтуй и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.
Мать подростка привлекли к административной ответственности за то, что разрешила покататься на мотоцикле.
Фото: ГИБДД РБ
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