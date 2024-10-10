В Улан-Удэ ссора между бомжами закончилось убийством

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.







Напомним, по данным прокуратуры, вчера в Улан-Удэ произошло сразу два убийства . Подробности второго преступления правоохранители пока не раскрывали.

Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности одного из двух убийств, случившихся вчера в Улан-Удэ. Как выяснилось, и преступник, и его жертва были бездомными.По данным следствия, 9 октября в заброшенном доме на улице Некрасова на фоне алкогольного опьянения между двумя бомжами возникла потасовка. В ее ходе подозреваемый ударил ножом в грудь своего товарища. От полученной раны тот спустя некоторое время умер. После этого злоумышленник вынес тело убитого из дома, где его и обнаружили прохожие. Подозреваемого задержали полицейские на месте преступления.Фото: «Номер один»