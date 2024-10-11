Происшествия 11.10.2024 в 09:49

В Бурятии осталось потушить два лесных пожара

Оба очага находятся в труднодоступной местности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось потушить два лесных пожара
В Бурятии за прошедшие сутки удалось потушить 6 лесных пожаров в Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в районе осталось только два очага.

«Очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - уточнили в РАЛХе.

Новых пожаров в лесах республики за прошедшие сутки не возникало.

Напомним, из-за лесных пожаров 8 октября администрация Баунтовского района ввела на территории Витимского лесничества режим чрезвычайной ситуации.

Фото: РАЛХ

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