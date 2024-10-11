В Бурятии осталось потушить два лесных пожара

В Бурятии за прошедшие сутки удалось потушить 6 лесных пожаров в Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в районе осталось только два очага.«Очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - уточнили в РАЛХе.Новых пожаров в лесах республики за прошедшие сутки не возникало.Напомним, из-за лесных пожаров 8 октября администрация Баунтовского района ввела на территории Витимского лесничества режим чрезвычайной ситуации.Фото: РАЛХ