Происшествия 11.10.2024 в 09:49
В Бурятии осталось потушить два лесных пожара
Оба очага находятся в труднодоступной местности
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки удалось потушить 6 лесных пожаров в Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в районе осталось только два очага.
«Очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - уточнили в РАЛХе.
Новых пожаров в лесах республики за прошедшие сутки не возникало.
Напомним, из-за лесных пожаров 8 октября администрация Баунтовского района ввела на территории Витимского лесничества режим чрезвычайной ситуации.
Фото: РАЛХ
«Очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», - уточнили в РАЛХе.
Новых пожаров в лесах республики за прошедшие сутки не возникало.
Напомним, из-за лесных пожаров 8 октября администрация Баунтовского района ввела на территории Витимского лесничества режим чрезвычайной ситуации.
Фото: РАЛХ
ТегиЛесной пожар