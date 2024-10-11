Происшествия 11.10.2024 в 12:16
В Новосибирске лже-газовщик отрицает вину в подрыве дома
Слесарь озвучил суду свою версию трагедии, унесшей жизни 15 человек
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске суд начал допрашивать лже-газовщиков Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которых обвиняют во взрыве газа на Линейной, 39. По данным следствия, они убедили пенсионерку поменять газовые трубки, хотя у них не было лицензии на такие работы. Через три дня газ скопился в квартире, произошел взрыв, унесший жизни 15 человек. Кавун и Урбах отказались признать вину, слесарь утверждал: взрыв мог произойти в квартире этажом выше. Но эксперты подтвердили версию следователей. Как пытались оправдаться лжегазовщики – в репортаже КП-Новосибирск.
Ирина Урбах и Евгений Кавуна занималась установкой газовых трубок в Омске в качестве сотрудников фирмы ООО «Межрегионгаз Cервис», которая втридорога продавала пенсионерам услуги и оборудование. Омичи писали негативные отзывы, полиция более 10 раз задерживала Кавуна и Урбах, но все проверки они прошли. Тогда у мужчины были корочки слесаря с допуском к установке газового оборудования.
Вскоре фирма закрылась, ее руководителей осудили за мошенничество группой лиц. Кавун забрал печати с подписью директора и документы фирмы, а также бланки договоров. Переаттестацию он не проходил, но решил использовать документы закрывшейся фирмы. С ними он переехал в Новосибирск, и с июля по сентябрь 2022 года работал под видом газовщика.
Он поменял оборудование в 20 домах по улицам Гоголя, проспекту Маркса, Красному проспекту. Затем Евгений решил провернуть ту же аферу в домах на Линейной, 37 и Линейной, 39. В пару себе позвал коллегу Ирину Урбах, которая приехала из Омска в Новосибирск 5 февраля 2023 года. За четыре дня лже-газовщики поменяли шланги в квартирах №4, №9, №21, №55 в доме на Линейной, 39. В соседнем доме на Линейной, 37 трубки заменили в квартире №2 и №6.
- 6 февраля я пришел в квартиру №21, меня встретила женщина, пригласила на кухню. Сказала, что можно не разуваться. На кухне я увидел, что газовое оборудование у нее спрятано за холодильником, газовый кран находился сбоку в 15 см от холодильника. Шланг шел в плиту, находился за ней. Для начала я отодвинул стол и холодильник, перекрыл газ. Затем сжег остаточный газ на плите, открутил духовую панель, вытащил ее. После чего открутил хомуты со старого шланга, срезал его ножом и установил новый. Новый шланг установил на хомуты, подал газ, проверил работу конфорок. После этого обмылил шланг, посмотрел, что нет утечки, и задвинул холодильник и стол назад, – сообщил на суде Евгений Кавун.
Кавун уверяет: установленный шланг покупал у производителя в Омске. По словам слесаря, он использовал специализированный шланг, с ним шел сертификат и бирка.
- Изначально версия была такая: после моей установки шланга произошла утечка газа. Но это теоретически невозможно, утечка должна была произойти сразу 6 февраля в течении получаса-часа. Но на суде дочка пенсионерки сказала, что была там примерно через час и не чувствовала газа. Второй момент – следователи и специалист сказали, что давление меняется. Но по факту давление меняется минимально, и это не могло порвать трубку. В итоге мы имеем, что на первые сутки после установки утечки не было, на вторые – не было, как бы она появилась на третьи сутки? Сверху в квартире на 3-м этаже шланг был установлен в 2009 году. К тому же мать погибшего парня с третьего этажа говорила в показаниях, что сын жаловался на периодический запах газа в подъезде и в квартире. Я думаю, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, – сообщил Евгений Кавун.
Однако подтвердить эту версию нечем. Зато доподлинно известно то, что в действиях лжегазовщиков было много нарушений. Слесарь работал без лицензии, допусков, обмедненных инструментов. Новый шланг не опрессовывали, а просто затягивали на хомутах — такая конструкция не надежна. Кавун не использовал газоанализатор, вместо этого обмылил шланг, как делали в 1950-е годы. Доводы о взрыве на втором этаже были подтверждены экспертом-взрывотехником и экспертом пожарной лаборатории МЧС.
Следующее заседание суда назначено на 15 октября.
Ирина Урбах и Евгений Кавуна занималась установкой газовых трубок в Омске в качестве сотрудников фирмы ООО «Межрегионгаз Cервис», которая втридорога продавала пенсионерам услуги и оборудование. Омичи писали негативные отзывы, полиция более 10 раз задерживала Кавуна и Урбах, но все проверки они прошли. Тогда у мужчины были корочки слесаря с допуском к установке газового оборудования.
Вскоре фирма закрылась, ее руководителей осудили за мошенничество группой лиц. Кавун забрал печати с подписью директора и документы фирмы, а также бланки договоров. Переаттестацию он не проходил, но решил использовать документы закрывшейся фирмы. С ними он переехал в Новосибирск, и с июля по сентябрь 2022 года работал под видом газовщика.
Он поменял оборудование в 20 домах по улицам Гоголя, проспекту Маркса, Красному проспекту. Затем Евгений решил провернуть ту же аферу в домах на Линейной, 37 и Линейной, 39. В пару себе позвал коллегу Ирину Урбах, которая приехала из Омска в Новосибирск 5 февраля 2023 года. За четыре дня лже-газовщики поменяли шланги в квартирах №4, №9, №21, №55 в доме на Линейной, 39. В соседнем доме на Линейной, 37 трубки заменили в квартире №2 и №6.
- 6 февраля я пришел в квартиру №21, меня встретила женщина, пригласила на кухню. Сказала, что можно не разуваться. На кухне я увидел, что газовое оборудование у нее спрятано за холодильником, газовый кран находился сбоку в 15 см от холодильника. Шланг шел в плиту, находился за ней. Для начала я отодвинул стол и холодильник, перекрыл газ. Затем сжег остаточный газ на плите, открутил духовую панель, вытащил ее. После чего открутил хомуты со старого шланга, срезал его ножом и установил новый. Новый шланг установил на хомуты, подал газ, проверил работу конфорок. После этого обмылил шланг, посмотрел, что нет утечки, и задвинул холодильник и стол назад, – сообщил на суде Евгений Кавун.
Кавун уверяет: установленный шланг покупал у производителя в Омске. По словам слесаря, он использовал специализированный шланг, с ним шел сертификат и бирка.
- Изначально версия была такая: после моей установки шланга произошла утечка газа. Но это теоретически невозможно, утечка должна была произойти сразу 6 февраля в течении получаса-часа. Но на суде дочка пенсионерки сказала, что была там примерно через час и не чувствовала газа. Второй момент – следователи и специалист сказали, что давление меняется. Но по факту давление меняется минимально, и это не могло порвать трубку. В итоге мы имеем, что на первые сутки после установки утечки не было, на вторые – не было, как бы она появилась на третьи сутки? Сверху в квартире на 3-м этаже шланг был установлен в 2009 году. К тому же мать погибшего парня с третьего этажа говорила в показаниях, что сын жаловался на периодический запах газа в подъезде и в квартире. Я думаю, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, – сообщил Евгений Кавун.
Однако подтвердить эту версию нечем. Зато доподлинно известно то, что в действиях лжегазовщиков было много нарушений. Слесарь работал без лицензии, допусков, обмедненных инструментов. Новый шланг не опрессовывали, а просто затягивали на хомутах — такая конструкция не надежна. Кавун не использовал газоанализатор, вместо этого обмылил шланг, как делали в 1950-е годы. Доводы о взрыве на втором этаже были подтверждены экспертом-взрывотехником и экспертом пожарной лаборатории МЧС.
Следующее заседание суда назначено на 15 октября.