Происшествия 12.10.2024 в 11:44
В Бурятии пока не могут потушить оставшиеся два лесных пожара
Очаги находятся в труднодоступной местности
Текст: Андрей Константинов
В Баунтовском районе Бурятии продолжают действовать два лесных пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Новых пожаров за прошедшие сутки в лесах республики не обнаружено.
Фото: РАЛХ
Новых пожаров за прошедшие сутки в лесах республики не обнаружено.
Фото: РАЛХ
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