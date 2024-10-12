Происшествия 12.10.2024 в 11:44

В Бурятии пока не могут потушить оставшиеся два лесных пожара

Очаги находятся в труднодоступной местности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пока не могут потушить оставшиеся два лесных пожара
В Баунтовском районе Бурятии продолжают действовать два лесных пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Новых пожаров за прошедшие сутки в лесах республики не обнаружено.

Фото: РАЛХ
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