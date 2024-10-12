В Бурятии пока не могут потушить оставшиеся два лесных пожара

В Баунтовском районе Бурятии продолжают действовать два лесных пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.Новых пожаров за прошедшие сутки в лесах республики не обнаружено.Фото: РАЛХ