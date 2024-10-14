В Улан-Удэ разыскивают 49-летнюю горожанку

В Улан-Удэ сотрудники полиции продолжают розыск 49-летней жительницы Улан-Удэ Ольги Лаптевой. С августа женщина не выходит на связь с близкими, а квартира её пустует. Заявление о пропаже женщины поступило в полицию от родственницы 28 сентября.

Её приметы: европейской внешности, рост около 160 см, среднего телосложения, на вид 50 лет, волосы русые.

- Во что она была одета, не установлено.

Известно, что злоупотребляет спиртным. При наличии какой-либо информации о данной гражданке или её местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112), - прокомментировали в МВД республики.

Фото: МВД РБ