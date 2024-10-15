Жительница Бурятии получила пять ударов ножом, но смогла спастись

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя села Хасурта. Он обвинялся в покушении на убийство.Как рассказали в следственном ведомстве, 25 июля в течение дня обвиняемый распивал спиртное вместе с супругой родного брата. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла потасовка. В её ходе мужчина схватил нож и нанес им пять ударов в грудь женщине. Несмотря на ранения, сельчанка смогла оттолкнуть нападавшего, выбежала на улицу и позвала на помощь соседей. Те вызвали скорую и полицию. Женщину госпитализировали, врачам удалось спасти её жизнь. Нападавшего задержали приехавшие правоохранители. Мужчину взяли под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии