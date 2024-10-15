Происшествия 15.10.2024 в 10:31

Трупы жителей Бурятии обнаружили в лодке в Охотском море

Они уехали путешествовать и пропали два месяца назад
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Текст: Елена Кокорина
Трупы жителей Бурятии обнаружили в лодке в Охотском море

Поиски исчезнувших два месяца назад на Шантарских островах подростка и его отца из Бурятии закончились весьма трагически. Их тела обнаружили в лодке, дрейфующей в Охотском море. Выжить удалось дяде подростка, который за это время похудел почти на 50 кг.

Сегодня, 15 октября, ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру сообщил, что один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море. Пострадавшему сейчас оказывается медицинская помощь.

Судно было обнаружено 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Сейчас мужчина находится на спасшем его рыболовецком судне, он будет доставлен в Магадан.

Напомним, что два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, 9 августа отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна.

Возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. 

Фото: скриншот видео Kamchatka Life

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