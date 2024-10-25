Происшествия 25.10.2024 в 10:05
В пригороде Улан-Удэ насмерть разбился водитель «Марка»
Парню было всего 24 года
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности страшного ДТП, случившегося вчера ночью в поселке Аэропорт в Улан-Удэ. Жуткие фотографии с места аварии быстро разлетелись по соцсетям.
Как рассказали в Госавтоинспекции, груда металла, которая осталась от автомобиля, это «Тойота Марк 2». За рулем иномарки находился 24-летний водитель.
По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в стелу. От полученных травм парень погиб на месте.
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», ДТП TV RUS
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