Происшествия 25.10.2024 в 10:05

В пригороде Улан-Удэ насмерть разбился водитель «Марка»

Парню было всего 24 года
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Текст: Андрей Константинов
В пригороде Улан-Удэ насмерть разбился водитель «Марка»
В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности страшного ДТП, случившегося вчера ночью в поселке Аэропорт в Улан-Удэ. Жуткие фотографии с места аварии быстро разлетелись по соцсетям.


Как рассказали в Госавтоинспекции, груда металла, которая осталась от автомобиля, это «Тойота Марк 2». За рулем иномарки находился 24-летний водитель.


По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в стелу. От полученных травм парень погиб на месте.


Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ», ДТП TV RUS
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