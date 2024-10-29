Происшествия 29.10.2024 в 14:09

В Бурятии спровоцировавший смертельное ДТП водитель получил 8 лет в поселении

Также с него взыскали более миллиона рублей в пользу родственников погибших
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спровоцировавший смертельное ДТП водитель получил 8 лет в поселении
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 14 июля 2023 года обвиняемый на своей «Ниве» ехал по федеральной трассе из Кяхты в Улан-Удэ. Возле Оронгоя он резко выехал на встречную полосу, где в тот момент двигалась «Тойота Гайя». Чтобы избежать столкновения, женщина за рулем иномарки стала тормозить и уходить на обочину. Там машину занесло, и она перевернулась. В результате аварии погибли два пассажира «Тойоты»: юноша и несовершеннолетняя девочка.

«Обвиняемый не остановился, помощь пострадавшим не оказал и с места происшествия скрылся. После задержания он вину не признал, на протяжении предварительного следствия настаивал на том, что не допускал выезда на встречную полосу. Однако результатами многочисленных следственных действий, исследований и экспертиз его версия была опровергнута, и установлена полная картина дорожно-транспортного происшествия», - сообщали ранее в следственном ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с мужчины в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибших взыскан 1,2 млн рублей.
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