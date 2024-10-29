Происшествия 29.10.2024 в 16:10
В Бурятии районному начальству грозит еще одно уголовное дело
Вторая коммунальная авария в Прибайкальском районе тоже заинтересовала силовиков
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии провела проверку по факту коммунальной аварии в поселке Татаурово, случившейся 25 октября из-за порыва одной из теплотрасс. Как уже сообщал «Номер один», последствия этого ЧП не устранены до сих пор. Сейчас без тепла в поселке остаются еще несколько домов.
По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям Прибайкальской районной администрации и ресурсоснабжающей организации. Её материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, ранее Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в селе Ильинка Прибайкальского района. Там на ремонт порванной теплотрассы властям и коммунальщикам также потребовалось несколько дней.
По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям Прибайкальской районной администрации и ресурсоснабжающей организации. Её материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, ранее Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в селе Ильинка Прибайкальского района. Там на ремонт порванной теплотрассы властям и коммунальщикам также потребовалось несколько дней.
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