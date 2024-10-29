Происшествия 29.10.2024 в 12:25
В Бурятии жители села уже несколько дней сидят без тепла
В Татаурово до сих пор полностью не устранили последствия пятничного порыва на теплотрассе
Текст: Андрей Константинов
В селе Татаурово Прибайкальского района до сих пор не устранены последствия коммунальной аварии, случившейся еще в минувшую пятницу, 25 октября. Как сообщили сегодня представители местных властей в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7», причиной этого является «затрудненность отыскания место порыва теплотрассы». Местных жителей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.
Авария на теплотрассе в Татаурово случилась при вводе в работу котла. В результате без тепла остались 29 жилых домов, в том числе 16 многоквартирных, в которых проживает 827 человек. На следующий день в селе был введен режим повышенной готовности.
За прошедшие дни часть домов удалось подключить к теплу. Как сообщают власти, по состоянию на понедельник без отопления в селе оставались один многоквартирный и 13 частных домов. Ремонтные работы на теплотрассе сейчас продолжаются.
Напомним, с началом отопительного сезона в районах Бурятии случились уже несколько коммунальных аварий. Сначала 12 октября в Ильинке Прибайкальского района прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тепло местным жителям вернули лишь 15 октября. А 22 октября прорвало теплотрассу в поселке Онохой-2. В результате там без отопления остались 350 жителей многоквартирных домов, школа и детский сад.
Авария на теплотрассе в Татаурово случилась при вводе в работу котла. В результате без тепла остались 29 жилых домов, в том числе 16 многоквартирных, в которых проживает 827 человек. На следующий день в селе был введен режим повышенной готовности.
За прошедшие дни часть домов удалось подключить к теплу. Как сообщают власти, по состоянию на понедельник без отопления в селе оставались один многоквартирный и 13 частных домов. Ремонтные работы на теплотрассе сейчас продолжаются.
Напомним, с началом отопительного сезона в районах Бурятии случились уже несколько коммунальных аварий. Сначала 12 октября в Ильинке Прибайкальского района прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тепло местным жителям вернули лишь 15 октября. А 22 октября прорвало теплотрассу в поселке Онохой-2. В результате там без отопления остались 350 жителей многоквартирных домов, школа и детский сад.
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