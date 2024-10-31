Происшествия 31.10.2024 в 12:03

Житель Бурятии получил 17 лет за сожжение женщины заживо

Потерпевшая скончалась от шока на фоне страшных ожогов
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии получил 17 лет за сожжение женщины заживо
Фото: pixabay.com
30 октября Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Также подсудимому инкриминировали умышленное уничтожение чужого имущества.

Как рассказали в пресс-службе суда, преступление произошло в марте 2024 года. Подсудимый распивал спиртное вместе с сожительницей в её доме. Затем между ними возник конфликт. В его ходе злоумышленник облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, а затем бросил горящую бутылку в спальню, отчего огонь охватил весь дом.

Несмотря на страшные ожоги, женщине удалось выбраться из охваченного огнем жилища. В этом ей помог случайный прохожий. Однако спасти пострадавшую врачам не удалось: она скончалась от эндотоксического шока на фоне обширных ожогов головы, лица, шеи и рук.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. По совокупности преступлений он приговорен к 17 годам лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании с него суммы причиненного пожаром ущерба.
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