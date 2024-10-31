Происшествия 31.10.2024 в 12:21

Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии ценный березовый гриб Чага

Его используют как противоопухолевое и противоспалительное средство
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии ценный березовый гриб Чага

Пограничники в Кяхте изъяли у гражданки Монголии ценный березовый гриб (чага) в количестве 2,28 кг, происхождение которого не установлено. Женщина пыталась вывезти его без фитосанитарного сертификата.

Как отметили в Россельхознадзоре, березовый гриб Чага – это подкарантинная продукция фитосанитарного высокого риска, и на него обязательно нужен сертификат.

Надзорным органом составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза в свободные от карантинных объектов зоны и вывоза из карантинных фитосанитарных зон подкарантинной продукции, материала, груза). Изъятый товар возвращен на территорию России для оформления фитосанитарных сертификатов.

Считается, что гриб чага очень ценен в качестве лечебного сырья, приём отваров и настоек улучшает состояние больных при опухолях, организм насыщается витаминами, полезные компоненты способствуют укреплению иммунитета.

Гриб чага чаще всего растёт на березах, отчего и получил народное название «чёрный берёзовый гриб».

 

Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии

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