Происшествия 01.11.2024 в 16:46
Два микрорайона и четыре ДНТ в Улан-Удэ попали под карантин
Он продлится два месяца
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ введен карантин по бешенству в поселке Горький, 101-м микрорайоне, а также четырех ДНТ: «Лира», «Серебрянный бор», «Горький поселок» и «Сотрудник». Как сообщили в мэрии, он продлится два месяца.
- Комитетом городского хозяйства проводится работа по отлову безнадзорных животных на неблагополучной территории с их последующей изоляцией в течение 14 календарных дней и обязательной вакцинацией против бешенства, - рассказал и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Сейчас на территории этих микрорайонов и ДНТ проводится подворовой обход и вынужденная вакцинация домашних животных. На месте работают две группы специалистов городской ветеринарной станции.
Напомним, 30 октября в один из дворов в микрорайоне Горький забежала лисица. Там ее задавил местный пес. Лабораторные исследования трупа животного подтвердили наличие у него бешенства.
Как уже сообщал «Номер один», сейчас в Бурятии существуют еще 3 неблагополучных пункта по бешенству: в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ на территории кладбища «Южное», где ранее также обнаружили бешеную лису. В целом ситуацию с бешенством республики ветеринары оценивают как тревожную.
- Комитетом городского хозяйства проводится работа по отлову безнадзорных животных на неблагополучной территории с их последующей изоляцией в течение 14 календарных дней и обязательной вакцинацией против бешенства, - рассказал и.о. заместителя председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству администрации Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Сейчас на территории этих микрорайонов и ДНТ проводится подворовой обход и вынужденная вакцинация домашних животных. На месте работают две группы специалистов городской ветеринарной станции.
Напомним, 30 октября в один из дворов в микрорайоне Горький забежала лисица. Там ее задавил местный пес. Лабораторные исследования трупа животного подтвердили наличие у него бешенства.
Как уже сообщал «Номер один», сейчас в Бурятии существуют еще 3 неблагополучных пункта по бешенству: в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ на территории кладбища «Южное», где ранее также обнаружили бешеную лису. В целом ситуацию с бешенством республики ветеринары оценивают как тревожную.
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