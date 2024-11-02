В Бурятии разговор на тюремную тематику закончился смертью

1 ноября в больнице Закаменска скончался мужчина, которого незадолго до смерти госпитализировали с колото-резаным ранением живота. По подозрению в его убийстве правоохранители задержали местного жителя. Тот не стал отпираться и рассказал, как было дело.Как выяснилось, днем 1 ноября днем подозреваемый находился в доме у приятеля. В ходе разговора на тюремную тематику он поссорился с находившимся в их компании малознакомым мужчиной. В ходе возникшей потасовки злоумышленник выхватил из кармана нож и ударил им в живот оппонента. После расправы подозреваемый скрылся, по пути выбросив нож.«Подозреваемый в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего и показал место, куда выбросил орудие складной нож. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: следственный комитет Бурятии