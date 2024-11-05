В Улан-Удэ сельские грабители жестоко избили работника кафе

Следователи МВД Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.Как рассказали в полиции, преступление произошло поздним вечером 24 января этого года в Улан-Удэ возле одного из кафе. Жертвой нападавших стал 24-летний сотрудник точки общепита. Парень, отработав смену и уйдя домой, решил вернуться за забытым блокнотом, но столкнулся с агрессивно настроенными гражданами.Проходя мимо них, он услышал нелицеприятный комментарий в свой адрес, а затем незнакомец ударил его по лицу. К нанесению побоев подключился и его приятель.От серии ударов молодой человек, пытавшийся отбиться, упал. Сумев подняться, он попытался бежать, но обидчики догнали его, повалили на землю и продолжили избивать руками и ногами. Рукоприкладство прекратилось лишь на пару минут — когда инициатор конфликта забрал из кармана потерпевшего телефон, а затем обыскивал одежду в поисках других ценностей.Завершив расправу, злоумышленники скрылись, бросив жертву лежать на улице. Пострадавший через некоторое время смог подняться и добраться до дома, благо он был недалеко. Там парень попросил соседа вызвать скорую. В больнице молодой человек провел около двух недель. У него диагностировали перелом ребра с пневмотораксом, сотрясение головного мозга и другие травмы.Подозреваемых задержали в начале февраля. Ими оказались 20-летние уроженцы Закаменского района. Один из них на момент преступления обучался в городском колледже, а второй приехал к родственникам.Парни признались в содеянном и рассказали, что после хищения телефон разбили и выбросили. В момент совершения преступления они оба были пьяны. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.Во время следствия обвиняемые содержались под домашним арестом. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.