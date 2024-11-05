Происшествия 05.11.2024 в 11:51

В Улан-Удэ сельские грабители жестоко избили работника кафе

Парень на свою беду решил вернуться за забытым блокнотом
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сельские грабители жестоко избили работника кафе
Фото: pixabay.com
Следователи МВД Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как рассказали в полиции, преступление произошло поздним вечером 24 января этого года в Улан-Удэ возле одного из кафе. Жертвой нападавших стал 24-летний сотрудник точки общепита. Парень, отработав смену и уйдя домой, решил вернуться за забытым блокнотом, но столкнулся с агрессивно настроенными гражданами.

Проходя мимо них, он услышал нелицеприятный комментарий в свой адрес, а затем незнакомец ударил его по лицу. К нанесению побоев подключился и его приятель.

От серии ударов молодой человек, пытавшийся отбиться, упал. Сумев подняться, он попытался бежать, но обидчики догнали его, повалили на землю и продолжили избивать руками и ногами. Рукоприкладство прекратилось лишь на пару минут — когда инициатор конфликта забрал из кармана потерпевшего телефон, а затем обыскивал одежду в поисках других ценностей.

Завершив расправу, злоумышленники скрылись, бросив жертву лежать на улице. Пострадавший через некоторое время смог подняться и добраться до дома, благо он был недалеко. Там парень попросил соседа вызвать скорую. В больнице молодой человек провел около двух недель. У него диагностировали перелом ребра с пневмотораксом, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Подозреваемых задержали в начале февраля. Ими оказались 20-летние уроженцы Закаменского района. Один из них на момент преступления обучался в городском колледже, а второй приехал к родственникам.

Парни признались в содеянном и рассказали, что после хищения телефон разбили и выбросили. В момент совершения преступления они оба были пьяны. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Во время следствия обвиняемые содержались под домашним арестом. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теги
разбой

Все новости

Дороги Бурятии продолжают очищать от снега и посыпать песком
05.11.2024 в 13:00
В Улан-Удэ встретил срочника, который два месяца выходил из окружения
05.11.2024 в 12:57
Жителям Бурятии рассказали о нормативах заготовки дров
05.11.2024 в 12:38
В Бурятии пожилая женщина погибла в автоаварии
05.11.2024 в 12:31
В Улан-Удэ сельские грабители жестоко избили работника кафе
05.11.2024 в 11:51
Почти два миллиарда рублей выделил бюджет Бурятии на лекарства льготникам
05.11.2024 в 11:31
В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака
05.11.2024 в 11:27
В Улан-Удэ у иностранца конфисковали автомобиль
05.11.2024 в 11:16
Аэропорт «Байкал» обслужил в октябре более 58 тысяч пассажиров
05.11.2024 в 11:09
В Бурятии энергетики два года не подключали многодетную мать к электричеству
05.11.2024 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии пожилая женщина погибла в автоаварии
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку
05.11.2024 в 12:31
В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака
Оно находилось рядом с его полузатопленной лодкой
05.11.2024 в 11:27
В Улан-Удэ у иностранца конфисковали автомобиль
Мужчина сначала попался пьяным, а потом ездил без прав
05.11.2024 в 11:16
В Улан-Удэ мужчина задолжал полмиллиона из-за старого номера телефона
Им горожанин не пользовался уже 8 лет
05.11.2024 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru