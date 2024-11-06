Мужчина обгорел на пожаре в Бурятии

Пожар произошел вчера в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Там загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. До приезда пожарных 52-летний хозяин жилища пытался сам потушить возгорание, но лишь получил ожог лица и кистей рук.«Прибывшие огнеборцы потушили пожар за 42 минуты на площади 21 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС