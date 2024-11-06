Происшествия 06.11.2024 в 09:25
Мужчина обгорел на пожаре в Бурятии
Он сам пытался потушить загоревшуюся котельную
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел вчера в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Там загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. До приезда пожарных 52-летний хозяин жилища пытался сам потушить возгорание, но лишь получил ожог лица и кистей рук.
«Прибывшие огнеборцы потушили пожар за 42 минуты на площади 21 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Прибывшие огнеборцы потушили пожар за 42 минуты на площади 21 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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