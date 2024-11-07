Происшествия 07.11.2024 в 12:24

В Улан-Удэ фельдшер скорой скрутил буйного пациента

Прохожие решили, что мужчине нужна помощь врачей, но он был просто пьян
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ фельдшер скорой скрутил буйного пациента
В Улан-Удэ вчера днем в поселке Радужный сработала кнопка тревожной сигнализации на автомобиле скорой помощи. На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны.

«Прибыв на место, правоохранители обнаружили фельдшера скорой, который удерживал лежавшего на земле мужчину. Явно пьяный гражданин кричал, вел себя неадекватно, пытался ударить медработника», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Медики сообщили, что их вызвали прохожие, которые увидели лежавшего возле магазина мужчину и решили, что ему нужна помощь. Однако, когда приехавшие врачи попытались помочь горожанину, тот стал отбиваться и кидаться на них.

«Буйного 40-летнего улан-удэнца передали сотрудникам полиции. На него оформлен административный протокол за мелкое хулиганство», - сообщили в Росгвардии.

Всего с начала года в Улан-Удэ экипажи вневедомственной охраны уже 110 раз выезжали на сигналы тревоги с карет «скорой помощи».

Фото: Росгвардия Бурятии
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скорая помощь хулиганство

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