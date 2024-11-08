Происшествия 08.11.2024 в 09:32

В Улан-Удэ подросток не вернулся домой из школы

Горожан просят помочь в его розыске
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток не вернулся домой из школы
Полицией Улан-Удэ разыскивается 14-летний Арья Бадмаев. Как сообщили в МВД Бурятии, 7 ноября подросток не вернулся домой после школы.

Приметы: азиатской внешности, на вид 12-13 лет, рост около 147 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: темно-серая куртка длиной до бедра с капюшоном, синие брюки, темно-синий жилет, светло-синяя рубашка, черные ботинки.

При себе имел школьный рюкзак ярко-синего цвета со школьными принадлежностями.

При наличии информации о разыскиваемом подростке или его местонахождении горожан просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-02-02, 8 (964) 406-87-89 или 102.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

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