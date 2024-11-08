Происшествия 08.11.2024 в 14:07
Пропавшего в Улан-Удэ школьника нашли в компьютерном клубе
С ним все в порядке
Текст: Андрей Константинов
14-летний подросток, который вчера не вернулся домой из школы, найден в одном из компьютерных клубов Улан-Удэ. Как сообщили в МВД Бурятии, с ним все в порядке.
«Информацию о поисках ребенка в СМИ увидела местная жительница и сообщила правоохранителям. Сотрудники ПДН проведут со школьником и его родителями профилактическую беседу», - отметили в полиции.
«Информацию о поисках ребенка в СМИ увидела местная жительница и сообщила правоохранителям. Сотрудники ПДН проведут со школьником и его родителями профилактическую беседу», - отметили в полиции.
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