Происшествия 13.11.2024 в 10:11

81-летняя пенсионерка из Улан-Удэ погорела на инвестициях

Пожилая женщина вложила деньги в «прибыльный проект»
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Текст: Андрей Константинов
81-летняя пенсионерка из Улан-Удэ погорела на инвестициях
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 5 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщили в МВД Бурятии, подавляющая часть тех, кто подвергся обману аферистов - работающие граждане в возрасте от 30 до 45 лет, преимущественно, женщины. Самой возрастной жертве злоумышленников 81 год. В общей сложности жители республики потеряли около 670 тысяч рублей.

Так, 41-летняя жительница Кабанского района перевела аферистам около 90 тысяч рублей за изготовление двух бытовых вагончиков. В конце октября на популярном сайте объявлений она наткнулась на информацию о продаже таких помещений и оставила под сообщением свой номер. Уже вскоре с ней связался «продавец», готовый предоставить услуги по изготовлению вагончиков. Женщина перечислила ему предоплату, но вагончики так и не увидела.

33-летний житель Мухоршибирского района доверился псевдо-сотруднице страховой компании. Позвонив, она сообщила о необходимости поменять медицинский полис, а для этого продиктовать код из смс-уведомления. Результатом передачи пароля стал взлом личного кабинета мужчины на портале госуслуг.

Самая взрослая жертва интернет-преступников — 81-летняя пенсионерка из Улан-Удэ — лишилась своих средств, попробовав заработок на «инвестировании». Такое предложение она получила по телефону от незнакомки в середине октября. Осуществив первый взнос в сумме почти 25 тысяч рублей, пожилая женщина затем отказалась от участия в «прибыльном проекте». Однако, пообщавшись с новым «менеджером», перевела по указанным реквизитам еще 95 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 120 тысяч рублей.
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