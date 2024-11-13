81-летняя пенсионерка из Улан-Удэ погорела на инвестициях

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 18 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 5 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.Как сообщили в МВД Бурятии, подавляющая часть тех, кто подвергся обману аферистов - работающие граждане в возрасте от 30 до 45 лет, преимущественно, женщины. Самой возрастной жертве злоумышленников 81 год. В общей сложности жители республики потеряли около 670 тысяч рублей.Так, 41-летняя жительница Кабанского района перевела аферистам около 90 тысяч рублей за изготовление двух бытовых вагончиков. В конце октября на популярном сайте объявлений она наткнулась на информацию о продаже таких помещений и оставила под сообщением свой номер. Уже вскоре с ней связался «продавец», готовый предоставить услуги по изготовлению вагончиков. Женщина перечислила ему предоплату, но вагончики так и не увидела.33-летний житель Мухоршибирского района доверился псевдо-сотруднице страховой компании. Позвонив, она сообщила о необходимости поменять медицинский полис, а для этого продиктовать код из смс-уведомления. Результатом передачи пароля стал взлом личного кабинета мужчины на портале госуслуг.Самая взрослая жертва интернет-преступников — 81-летняя пенсионерка из Улан-Удэ — лишилась своих средств, попробовав заработок на «инвестировании». Такое предложение она получила по телефону от незнакомки в середине октября. Осуществив первый взнос в сумме почти 25 тысяч рублей, пожилая женщина затем отказалась от участия в «прибыльном проекте». Однако, пообщавшись с новым «менеджером», перевела по указанным реквизитам еще 95 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 120 тысяч рублей.