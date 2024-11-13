Происшествия 13.11.2024 в 11:32

В Бурятии любитель омуля лишился автомобиля и лодки

Также мужчина получил полгода исправительных работ
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии любитель омуля лишился автомобиля и лодки
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Кабанского района. Он обвинялся в незаконной добыче водных биоресурсов в местах нереста.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2024 года мужчина, зная, что в это время вылов рыбы в Байкале запрещен, все равно вышел на лодке в озеро. Там сетями он наловил омуля, причинив ущерб в размере свыше 36 тыс. рублей.

Рассмотрев дело, Кабанский райсуд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Лодка и автомобиль мужчины, используемые при совершении преступления, конфискованы. Причиненный ущерб сельчанин уже возместил.
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