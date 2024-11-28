Женщина и двухлетняя девочка попали в больницу после ДТП в Бурятии

ДТП произошло днем 27 ноября на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 41-летний водитель «Тойоты Ипсум» неподалеку от села Улюнхан не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду Авансир».В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров «Хонды»: 39-летняя женщина и 2-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу.