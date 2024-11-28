В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о фальшивых евро

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело о сбыте фальшивой валюты. На скамье подсудимых оказались 67-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, а также гражданин одного из государств Средней Азии.Напомним, летом прошлого года в Улан-Удэ злоумышленники сбыли 12,5 тысяч фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в полицию.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Почти сразу после получения заявления о преступлении улан-удэнец был установлен и задержан», - сообщали ранее в МВД.Как выяснилось, в преступный сговор улан-удэнец был вовлечен во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.«Возвратившись домой, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Иностранец спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. В аэропорту его уже встретили оперативники», - рассказали в полиции.Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд признал фигурантов виновными. Иностранец получил 4 года колонии, уроженец Улан-Удэ - 3 года условно. Приговор в законную силу еще не вступил.