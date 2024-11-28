За последние три года в Бурятии выявлено свыше 3 тысяч наркопреступлений

В Бурятии на совещании правоохранительных органов подвели итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

- За 2022-2024 годы правоохранительными органами выявлено свыше 3 тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 1663 кг запрещенных препаратов, - сообщили в прокуратуре республики.

Участники совещания отметили, что сократилась площадь засоренности территорий дикорастущими наркотикосодержащими растениями, снизился уровень распространенности наркологических расстройств. Но вместе с тем ежегодно увеличивается число фактов сбыта синтетических наркотиков.

- Серьезной проблемой остается широкое использование информационных ресурсов для бесконтактной торговли. Особого внимания требует недопущение вовлечения в наркооборот подростков и молодежи, - добавили в прокуратуре.

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