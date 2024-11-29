Происшествия 29.11.2024 в 09:14

Женщина погибла в ДТП на Левом берегу Улан-Удэ

Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Женщина погибла в ДТП на Левом берегу Улан-Удэ
ДТП случилось сегодня ранним утром на улице Иволгинской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летняя женщина за рулем «Хонды Стэп Вагон» не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер».

В результате аварии женщина-водитель «Хонды» получила тяжелые травмы. Её доставили в больницу, где она скончалась.


Из-за аварии и сопутствующего гололеда движение по улицы было сильно затруднено. Сообщается, что пробка начиналась с Солдатского со стороны Иволгинска и с Бурвода со стороны Сотниково.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Жителям Улан-Удэ напомнили об уплате налогов
29.11.2024 в 10:29
В Бурятии объявлен платный прием шишки сосны от населения
29.11.2024 в 10:22
В Бурятии из-за проблем на дорогах отменили автобусные рейсы в нескольких районах
29.11.2024 в 10:18
В Иркутске ликвидировали последствия ДТП на железнодорожном переезде
29.11.2024 в 10:03
Школьники Бурятии могут получить десять дополнительных баллов
29.11.2024 в 09:53
В пяти районах Бурятии отменены очные занятия в школах
29.11.2024 в 09:45
Мэр Улан-Удэ рассказал о борьбе с последствиями циклона
29.11.2024 в 09:32
Всю ночь в Улан-Удэ расчищали трамвайные пути
29.11.2024 в 09:21
Женщина погибла в ДТП на Левом берегу Улан-Удэ
29.11.2024 в 09:14
Свидетель ДТП
29.11.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
За последние три года в Бурятии выявлено свыше 3 тысяч наркопреступлений
Из незаконного оборота изъято более полутора тысяч килограмм запрещенных препаратов
28.11.2024 в 16:51
20 лет колонии получили супруги из Улан-Удэ за попытку зарезать соседа
Раненого мужчину смогли спасти врачи
28.11.2024 в 16:20
Подозреваемый в мошенничестве экс-директор стройфирмы умер в СИЗО
Его клиенты остались без жилья и денег
28.11.2024 в 15:26
Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона
Сумма ущерба могла быть еще больше, но в дело вмешалась жена
28.11.2024 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru