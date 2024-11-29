Женщина погибла в ДТП на Левом берегу Улан-Удэ

В результате аварии женщина-водитель «Хонды» получила тяжелые травмы. Её доставили в больницу, где она скончалась.





Из-за аварии и сопутствующего гололеда движение по улицы было сильно затруднено. Сообщается, что пробка начиналась с Солдатского со стороны Иволгинска и с Бурвода со стороны Сотниково.





Фото: ГИБДД Бурятии



ДТП случилось сегодня ранним утром на улице Иволгинской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летняя женщина за рулем «Хонды Стэп Вагон» не справилась с управлением и, выехав на встречную полосу, врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер».