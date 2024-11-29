Происшествия 29.11.2024 в 17:26

«Жить вместе уговорила внучка»

Новосибирец зарезал бабушку своей девушки, а потом пытался покончить с собой
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Текст: КП-Новосибирск
«Жить вместе уговорила внучка»
Пенсионерка жила в этом доме. Фото: Никита Манько/предоставлено соседями
В Новосибирске 26-летний парень зарезал бабушку своей девушки: трагедия произошла днем 28 ноября в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Известно, что погибшей женщине было 69 лет. До пенсии она трудилась медиком, воспитала дочку и двух внуков.

- Наталья Павловна была отзывчивой, постоянно с волонтерами общалась. Она жила одна, постоянно кошек подкармливала. На ней все держалось, общественницей была, - рассказали соседи убитой. – Она любила животных: например, кошек забрала из подвала. Мы все скинулись деньгами, стерилизовали их. Через два года выпустили на улицу.

Три месяца назад внучка попросила у своей бабушки разрешения пожить в ее квартире вместе с парнем. Девушка уговорила пожилую родственницу: Наталья Павловна согласилась помочь. Но, со слов соседей, потом пожалела об этом.

- Она говорила, что тяжело жить втроем на одну пенсию, что она одна все готовит и готовит, - продолжают соседи.

Хотя сам парень, как говорят соседи, внешне казался адекватным, хорошо выглядел.

О том, что произошло 28 ноября, соседи вспоминают так:

- Было около двух часов дня. Заезжала во двор, и за мной полиция. Они быстро забежали в подъезд, я спросила: «Что случилось?». Мне соседи сказали, что бабушка умерла, - рассказала соседка убитой. – Про парня внучки потом выяснилось, что он играл постоянно в компьютерные игры.

Как удалось установить следователям, парень пытался задушить родственницу, а потом схватился за нож. 69-летняя пенсионерка умерла, а нападавший сбежал.

- Перед этим он убил еще 4 кошек и пару хомяков или хорьков, которые сидели в клетке у Натальи Павловны, — говорят жильцы дома.

Убийцу полицейские нашли полицейские в Заельцовском районе. Как рассказали знакомые пенсионерки, он был в парке и пытался покончить с собой.

- Известно, что ранее подозреваемый был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, - уточнили в ведомстве.

Также расследование поставлено на контроль в региональной прокуратуре.
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убийство

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