Происшествия 02.12.2024 в 14:36

Скорая столкнулась с грузовиком на трассе в Бурятии

ДТП случилось в районе Клюевки, где идет сильный снег
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Текст: Андрей Константинов
Скорая столкнулась с грузовиком на трассе в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
На трассе Байкал в районе села Клюевка введено реверсивное движение. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там столкнулись ехавшие в попутном направлении автомобиль скорой помощи и грузовик. Сообщается, что в происшествии никто не пострадал. Пассажиров в скорой помощи не было.

Напомним, в районе Клюевки сейчас идет сильный снег, который осложнил движение на этом участке трассы.
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