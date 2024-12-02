Общество 02.12.2024 в 14:18

На федеральной трассе в Бурятии ухудшилась обстановка

Сильный снегопад идет в районе Клюевки
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Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе в Бурятии ухудшилась обстановка
Фото: архив «Номер один»
Сложные дорожные условия сложились сейчас на федеральной трассе «Байкал» в районе села Клюевка. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», из-за сильного снегопада видимость на дороге ухудшилась. Вдоль трассы скопилось большое количество большегрузов.

Для расчистки снега задействованы три комбинированных дорожных машины. Также дежурит экипаж ГАИ.

Жителей просят воздержаться от поездок в данном направлении. Ситуацию усугубило ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, из-за которого ввели реверсивное движение.
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