Общество 02.12.2024 в 14:18
На федеральной трассе в Бурятии ухудшилась обстановка
Сильный снегопад идет в районе Клюевки
Текст: Андрей Константинов
Сложные дорожные условия сложились сейчас на федеральной трассе «Байкал» в районе села Клюевка. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», из-за сильного снегопада видимость на дороге ухудшилась. Вдоль трассы скопилось большое количество большегрузов.
Для расчистки снега задействованы три комбинированных дорожных машины. Также дежурит экипаж ГАИ.
Жителей просят воздержаться от поездок в данном направлении. Ситуацию усугубило ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, из-за которого ввели реверсивное движение.
Для расчистки снега задействованы три комбинированных дорожных машины. Также дежурит экипаж ГАИ.
Жителей просят воздержаться от поездок в данном направлении. Ситуацию усугубило ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика, из-за которого ввели реверсивное движение.
Тегидвижение