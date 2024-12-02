Житель Улан-Удэ вышел за сигаретами и заодно угнал иномарку

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина, подозреваемого в угоне автомашины в 111-м микрорайоне. Злоумышленником оказался приятель потерпевших.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина вместе с супружеской парой в течение почти полутора недель распивал спиртное. В один из дней он, в поисках сигарет, нашёл ключи от квартиры и машины в кармане жилетки хозяина жилища, которая висела в прихожей. Улан-удэнец запер друзей и направился к иномарке, где нашёл сигареты и покурил. Во время перекура мужчина решил на чужом авто съездить за алкоголем. Однако поездка не задалась - по дороге его остановили автоинспекторы.«Подозреваемый ранее был неоднократно судим за разного рода преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Подрабатывает. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон)», - сообщили в МВД Бурятии.