Гость с ножом в рукаве зарезал жителя Бурятии

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кяхты, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Кяхте с отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Днем 30 сентября он пришел в гости к соседу и стал распивать с ним алкоголь. Спустя некоторое время между мужчинами произошла словесная ссора. В ее ходе гость выхватил из рукава нож и нанес им несколько ударов в шею, грудь и рукам хозяина дома. От полученных ран тот скончался на месте происшествия.Рассмотрев материалы дела, суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.