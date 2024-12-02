Происшествия 02.12.2024 в 17:53
В Новосибирске вынесли приговор банде, грабившей ювелирные салоны
Все члены группировки получили реальные сроки
Текст: КП-Новосибирск
В понедельник, 2 декабря, в Новосибирске суд поставил точку в деле банды налётчиков, грабившей ювелирные. Они проникали туда в медицинских масках и перчатках. Организовал банду житель Новосибирской области, чтобы улучшить свое материальное положение.
– Группировка состояла из его приятелей, позже в неё вступили ещё три жителя Алтайского края, - сообщила прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Мария Шеин.
Как сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск все члены банды получили реальные сроки за похищение людей, серию разбойных нападений, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный оборот оружия.
– Главарь банды Васиф Алиев получил 18 лет строгого режима. Его подельники от 9 до 16 лет лишения свободы, – уточнил корреспондент.
Участниками созданной Алиевым устойчивой вооруженной группы признали троих фигурантов - Телеха Шамиева, Бободжона Рузиева, Константина Пивоварова. Остальных суд посчитал непричастными к бандитизму.
Грабили салоны члены банды в медицинских масках и перчатках. Одну из вылазок совершили 12 июня прошлого года. Ворвались в ломбард на улице В. Уса и учинили погром со стрельбой.
– Группировка состояла из его приятелей, позже в неё вступили ещё три жителя Алтайского края, - сообщила прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры НСО Мария Шеин.
Как сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск все члены банды получили реальные сроки за похищение людей, серию разбойных нападений, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный оборот оружия.
– Главарь банды Васиф Алиев получил 18 лет строгого режима. Его подельники от 9 до 16 лет лишения свободы, – уточнил корреспондент.
Участниками созданной Алиевым устойчивой вооруженной группы признали троих фигурантов - Телеха Шамиева, Бободжона Рузиева, Константина Пивоварова. Остальных суд посчитал непричастными к бандитизму.
Грабили салоны члены банды в медицинских масках и перчатках. Одну из вылазок совершили 12 июня прошлого года. Ворвались в ломбард на улице В. Уса и учинили погром со стрельбой.