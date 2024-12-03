1,7 миллиона рублей потерял житель Улан-Удэ при покупке автомобиля

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли свыше 5,5 млн. рублей, сообщили в МВД.Так, 48-летний улан-удэнец, желая купить автомобиль, нашел в мессенджере объявление о продаже машины и заключил договор купли-продажи. После этого мужчина перевел 1 миллион 693 тысячи рублей, однако авто так и не получил.33-летняя горожанка дала несовершеннолетней дочери свой телефон поиграть в игру. Позже женщина услышала, как на гаджет приходят сообщения и обнаружила в мобильном приложении банка переводы на сумму более 27 тысяч рублей. Девочка сказала, что сторонние программы не скачивала, а во что играла и как переводила деньги не помнит.24-летняя жительница Северобайкальска, желая заработать на инвестировании, ввела на платформе в интернете свои данные. Позже с ней связался, якобы, сотрудник службы поддержки и предложил скачать приложение для начала работы. Скачав программу, девушка перечислила на лицевой счет 10,5 тысяч рублей и следовала указаниям неизвестной. Позже, когда её на счету было, якобы, 2 миллиона рублей, она решила вывести «заработанные средства». Девушку заверили, что для вывода большой суммы денег необходимо иметь хорошую кредитную историю. Для этого она заняла у знакомых и перевела злоумышленникам 902 тысячи рублей, после чего личный кабинет оказался заблокирован.