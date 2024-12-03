Происшествия 03.12.2024 в 09:30

1,7 миллиона рублей потерял житель Улан-Удэ при покупке автомобиля

Объявление о продаже машины он нашел в мессенджере
A- A+
Текст: Андрей Константинов
1,7 миллиона рублей потерял житель Улан-Удэ при покупке автомобиля
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли свыше 5,5 млн. рублей, сообщили в МВД.

Так, 48-летний улан-удэнец, желая купить автомобиль, нашел в мессенджере объявление о продаже машины и заключил договор купли-продажи. После этого мужчина перевел 1 миллион 693 тысячи рублей, однако авто так и не получил.

33-летняя горожанка дала несовершеннолетней дочери свой телефон поиграть в игру. Позже женщина услышала, как на гаджет приходят сообщения и обнаружила в мобильном приложении банка переводы на сумму более 27 тысяч рублей. Девочка сказала, что сторонние программы не скачивала, а во что играла и как переводила деньги не помнит.

24-летняя жительница Северобайкальска, желая заработать на инвестировании, ввела на платформе в интернете свои данные. Позже с ней связался, якобы, сотрудник службы поддержки и предложил скачать приложение для начала работы. Скачав программу, девушка перечислила на лицевой счет 10,5 тысяч рублей и следовала указаниям неизвестной. Позже, когда её на счету было, якобы, 2 миллиона рублей, она решила вывести «заработанные средства». Девушку заверили, что для вывода большой суммы денег необходимо иметь хорошую кредитную историю. Для этого она заняла у знакомых и перевела злоумышленникам 902 тысячи рублей, после чего личный кабинет оказался заблокирован.
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали за махинации директора
03.12.2024 в 10:50
В Бурятии прокуратура добилась увольнения главы в связи с утратой доверия
03.12.2024 в 10:13
Четырем поросятам из Бурятии не дали эмигрировать в Монголию
03.12.2024 в 09:51
В Бурятии многодетным семьям разрешили бесплатно посещать музеи сколько захочется
03.12.2024 в 09:40
1,7 миллиона рублей потерял житель Улан-Удэ при покупке автомобиля
03.12.2024 в 09:30
Апартаменты и квартира
03.12.2024 в 09:00
Нацпарк в Бурятии запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки»
02.12.2024 в 18:02
В Новосибирске вынесли приговор банде, грабившей ювелирные салоны
02.12.2024 в 17:53
Микоплазменная инфекция косит детей Бурятии
02.12.2024 в 17:46
Глэмпинги и гостевые дома в России смогут получить звезды
02.12.2024 в 17:43
ЗУРХАЙ
с 27 ноября по 3 декабря

Читайте также
В Новосибирске вынесли приговор банде, грабившей ювелирные салоны
Все члены группировки получили реальные сроки
02.12.2024 в 17:53
В Бурятии рыбалка обошлась браконьеру в 800 тысяч рублей
Также парень лишился лодки с мотором и получил «условку»
02.12.2024 в 17:29
Гость с ножом в рукаве зарезал жителя Бурятии
За убийство злоумышленник получил 13 лет «строгача»
02.12.2024 в 17:09
В Бурятии игроманка украла миллион у родственника
Все деньги женщина просадила на ставках
02.12.2024 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru