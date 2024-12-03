Происшествия 03.12.2024 в 11:06

В Улан-Удэ трубочист спалил дом

Ущерб составил более 3 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ трубочист спалил дом
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 31-летнего мастера по обслуживанию отопительных печей. За оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, мужчина приговорен к 1 году ограничения свободы.

Как рассказали в пресс-службе суда, в феврале 2023 улан-удэнка договорилась с мастером о прочистке печного дымохода. Стоимость работ составила 4000 рублей.

«Приступив к очистке путем прожига горелкой, мастер не осмотрел отопительную печь на предмет соответствия её требованиям пожарной безопасности и не принял мер к запрету ее эксплуатации, нарушив правила безопасности. Вследствие контакта с перегретой поверхностью трубы дымохода произошло возгорание горючих конструкций кровли дома и задымление жилого помещения, что создало реальную опасность для жизни и здоровья проживающих лиц. Последующим пожаром повреждены кровля, мансардный этаж дома и иное личное имущество заказчика. Женщине причинен крупный имущественный ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», - сообщили в суде.

Приговор уже вступил в законную силу. Однако не согласный с таким решением мастер подал кассационную жалобу.
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