В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой

Смертельное ДТП случилось сегодня днем на 424-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вблизи СНТ «Колос» 33-летний мужчина на «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.«В настоящее время на месте аварии затруднено движение транспорта. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»