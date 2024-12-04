Происшествия 04.12.2024 в 17:04

В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой

Движение на месте аварии сейчас затруднено
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой
Смертельное ДТП случилось сегодня днем на 424-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вблизи СНТ «Колос» 33-летний мужчина на «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

«В настоящее время на месте аварии затруднено движение транспорта. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: скриншот видео ТК «Весь Улан-Удэ»
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