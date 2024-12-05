Происшествия 05.12.2024 в 10:03

В Улан-Удэ инженера «Бурятэнерго» поймали на взятках

За деньги он закрывал глаза на долги и нарушения в потреблении электричества
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ инженера «Бурятэнерго» поймали на взятках
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении инженера одного из производственных отделений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго». Он обвиняется в двух эпизодах получения взяток и служебном подлоге.

Как рассказали в следственном ведомстве, в 2022 году к инженеру обратился представитель предпринимателя с просьбой оформить документы по электроснабжению производственной базы в Кяхте, которая потребляла электричество с нарушением действующих нормативных актов.

«Инженер за такое покровительство и попустительство по службе, а также за сокрытие информации о нарушениях потребовал незаконное вознаграждение в сумме 40 тысяч рублей. Эту сумму ему перечислили на его банковский счет. В начале 2024 года, выполняя обещание, инженер провел обследование базы и выявил задолженность за потребленную электроэнергию в размере 150 тыс. рублей. Тогда он вновь потребовал от предпринимателя взятку в размере 70 тыс. рублей, пообещав уладить эту проблему. Получив обещание на очередной платеж, обвиняемый изготовил подложные документы, необходимые для электроснабжения объекта, не отразив сведения о задолженности и нарушениях условий потребления электроэнергии. Затем для получения денег он встретился в Улан-Удэ с предпринимателем. После передачи взятки, которая осуществлялась под контролем сотрудников УЭБ и ПК МВД Бурятии, инженера задержали», - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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взятка бурятэнерго

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