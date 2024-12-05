Житель Бурятии лишился 2 млн рублей, поверив лже-работнице Банка России

2 декабря в полицию Кабанского района от местного жителя поступило заявление о мошенничестве. С середины сентября по конец ноября злоумышленники похитили у него 2 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, аферисты вышли на мужчину в мессенджере. Представившаяся сотрудницей Банка России женщина сообщила об оформленной от его имени заявке на кредит в 700 тысяч рублей с перечислением денег третьему лицу.Для мужчины такая информация стала неожиданностью. Будучи уверенным, что его деньги под угрозой, он доверился лже-работнице банка и сообщил ей смс-код - якобы для того, чтобы восстановить похищенный интернет-преступниками доступ к его телефону.Однако эти усилия, по словам представительницы финансового учреждения, результата не дали. Она объяснила: кредит не погасился, но банк удержит эту сумму на безопасной ячейке и позднее заявителю всё вернется.Затем с мужчиной связался уже псевдо-сотрудник ФСБ. Выполняя его указания, сельчанин оформил кредитную карту на 265 тысяч рублей, обналичил деньги и затем через банкомат перевел их мошенникам. После он перечислил еще 170 тысяч рублей собственных накоплений, а позднее обнаружил, что с его банковской карты исчезли сбережения в сумме более 1,5 млн рублей. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.